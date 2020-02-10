Тягач сбил человека на Московском. Мужчина ночью шёл по обочине вдоль тёмного загруженного шоссе

Два пешехода попали под машины за несколько часов в районе Московского шоссе.

В тяжёлом состоянии был госпитализирован мужчина 1961 года рождения в Шушарах. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 10 февраля около 1:30 на Московском шоссе, 296, на подъезде к Колпинскому шоссе, 36-летний водителя тягача «Мерседес Бенц Актрос» совершил наезд на человека. 58-летний мужчина шёл по обочине в сторону Москвы, грузовик ехал туда же.

Кадр из видео УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Накануне, 9 февраля, около 18:40 на подъезде к Тосно, напомним, пешеход погиб. Водитель скрылся.





Московское шоссе, то есть автодорога М-10, считается особенно опасной для пешеходов: вдоль дороги идёт плотная застройка, и не все хотят делать крюк до перехода, при этом поток транспорта очень высокий, а освещение есть не везде. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек. За последнее время смертельное ДТП с пешеходом там было в конце декабря.