За сутки почти сто человек погибли от коронавируса. ВОЗ отправил в Китай своих лучших сотрудников

У более, чем 40 тысяч человек в Китай на 10 февраля зафиксирован диагноз пневмония, вызываемой новым типом коронавируса. Смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

«За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3062 человек, смертельных случаев – на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два – в провинции Аньхуэй, по одному – в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу. В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны», – сообщает агентство.

Вне пределов КНР уже зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 – в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 – в Макао, 18 – на Тайване.

В Китае уже выделено более 10 млрд долларов на борьбу с новым вирусом. Помимо этого в страну, как сообщил глава Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, направлена группа сотрудников организации, которую возглавил доктор Брюс Эйлворд. Его в ВОЗ считают ветераном чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.







