Полет «Лебедя» отменили за две минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus (Лебедь), который был намечен на 1.44 ночи по московскому времени, отменен за две минуты до старта. Об отмене, как пишут 10 февраля РИА Новости, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.

СМИ пишут о неких неполадках в наземных системах управления.

По данным агентства, на корабль – 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.

Помимо этого «лебедь» должен был доставить космонавтам свежие овощи и фрукты, а также впервые для таких миссий твердые сыры: чеддар и испанский манчего. Последние получилось включить в списки благодаря тому, что осталось немного неиспользованного места.





Для научных целей на МКС планировали привезти электронный микроскоп для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования: ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.



