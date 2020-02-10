«Петляй отсюда». В полупустом городе растут пробки на Фонтанке

На набережной Фонтанки к 7:50 10 февраля образовалась необычно длинная для этого времени суток пробка. Причина – неработающие светофоры на перекрёстке Невского проспекта и обеих набережных.

Со стороны улицы Белинского затор небольшой, но плотный. Со стороны Гороховой поток стоит от Апраксина. «Петляй отсюда», – советуют пользователи навигатора.

В целом дороги Петербурга ещё полупустые – «зелёные» 3 балла, по оценке «Яндекса».

Отметим, что на днях светофор на углу Невского и Фонтанки получил стрелку, и не привыкшие к новому порядку водители постоянно сигналят, думая, что едущие перед ними заснули.



