Двое детей из России погибли и более 20 россиян пострадали в столкновении двух катеров у Пхукета

СМИ Тайланда и российское посольство сообщает о столкновения двух скоростных катеров с туристами, в котором утром 10 февраля пострадали более 20 россиян.





«Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News сообщает о том, что погибли двое. Самое издание со ссылкой на туристическую полицию утверждает, что речь идет о несовершеннолетних – 12-летнем мальчике и 6-летней девочке.Всего на катерах было 39 человек.

Морской инцидент произошел в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. По словам очевидцев, катера столкнулись на большой скорости.

Один из катеров, как отмечают РИА Новости, принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.