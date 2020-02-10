Правительство России поручило создать стратегический запас медицинских масок

На фоне эпидемии коронавируса чиновники решили сделать неприкосновенный запас масок, проблемы с покупкой которых в России обсуждали всю прошлую неделю.

Как пишут «Известия» 10 февраля со ссылкой на источники и протокол совещания заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями, которое прошло аж 3 числа, задача по созданию резерва поставлена трем ведомствам – Росрезерву, Минпромторгу и Минфину.

Сначала они должны оценить объемы необходимых закупок средств индивидуальной защиты, а также сумму, в которую это обойдется.

При этом в Росрезерве изданию сообщили, что создание запаса масок планируется вне зависимости от происходящего с коронавирусом.





На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал «экономическим мародерством» то, что в большинстве регионов России аптеки на фоне эпидемии коронавируса начали поднимать цены на медицинские маски. Помимо проверок поступающей информации глава государства призвал лишать уличенные в такой ценовой политике аптеки лишать лицензии. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшие дни, сразу отреагировали в «Единой России».

В Петербурге УФАС провело проверку сетей и нашло повышение цен от 2 до 30 %.



