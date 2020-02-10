Когда стрелка не для тебя: на Энгельса «Поло» разбил «Поло»

Два «Фольксвагена Поло» столкнулись на перекрёстке проспектов Энгельса и Испытателей в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы ночью 10 февраля группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автомобили получили сильные повреждения, на место прибыли две кареты Скорой помощи.

Об обстоятельствах аварии рассказывает очевидец Гена. По его словам, виновник ДТП стоял перед светофором на Испытателей слева от островка, разделяющего полосы «прямо» от полос «направо» и «прямо и направо». Загорелась стрелка для тех, кто за островком, а водитель, наверно, подумал, что стрелка ему, и повернул направо. «Ну и сразу привет слева», – пишет Гена.





Точные обстоятельства ДТП выясняются.



