В Петербург вернулась привычная температурная «весна». Зима отметится мокрым снегом с дождем
Заморозки конца прошлой недели к начале новой совсем сошли на нет. Температура воздуха прошло перешла через ноль и ударилась в плюс.
Как сообщает 10 февраля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня преимущественно облачно, местами возможен туман.
Утром и днем в ряде районов Петербурга пройдет мокрый снег с дождем, при этом температура воздуха составит +1..+3 градуса.
Атмосферное давление будет значительно понижаться. А вот ветер усилится, и его порывы уже сейчас достигают 18-20 м/с.