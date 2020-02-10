В Петербург вернулась привычная температурная «весна». Зима отметится мокрым снегом с дождем

Заморозки конца прошлой недели к начале новой совсем сошли на нет. Температура воздуха прошло перешла через ноль и ударилась в плюс.

Как сообщает 10 февраля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня преимущественно облачно, местами возможен туман.

Утром и днем в ряде районов Петербурга пройдет мокрый снег с дождем, при этом температура воздуха составит +1..+3 градуса.

Атмосферное давление будет значительно понижаться. А вот ветер усилится, и его порывы уже сейчас достигают 18-20 м/с.



