Самолет, вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, вернулся в Пулково из-за сообщения о технической неисправности

Чуть больше девяти минут провел в воздухе рейс авиакомпании «Победа», который в 23.50 воскресенья 9 февраля, вылетел из северной столицы в Екатеринбург. Как пишет ТАСС, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.



«10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург – Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», – сообщили агентству пресс-службе компании-оператора авиаузла – «Воздушные ворота Северной столицы».







Согласно онлайн табло Пулково, в 00.00 понедельника 10 февраля борт уже приземлился в Петербурге. Данных о повторном взлете на табло пока нет.







