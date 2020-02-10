Три автомобиля пострадали из-за ночного пожара в Невском районе Петербурга

Плотная парковка у газона привела к тому, кто во дворе дома на бабушкина сгорела не одна, а три машины.

Как сообщают в соцсетях жители близлежащих домов, возгорание у дома 105 по улице Бабушкина разбудило их около двух ночи. Владельцы машин ищут очевидцев начала пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщили, что в службу вызов из указанного адреса поступил в 02:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул.Бабушкина, д.105.





«В автомобиле «Киа» выгорел отсек двигателя, в припаркованных рядом автомобилях «Хёндай» и «Фольцваген» оплавились части кузова», – сообщает ведомство.

Буквально за за пять минут пожар ликвидирован силами 2 единиц техники и 8 человек личного состава.



