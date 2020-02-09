Пилотам помогал ветер. Трансатлантический перелет прошел рекордно быстро из-за погоды

Самолеты из США прилетели в Лондон за рекордно короткий промежуток времени благодаря шторму «Сиара». Поддувало в хвост.

Об этом 9 февраля сообщает BBC. Рекордную скорость в 1327 км/ч на дозвуковом самолете смог развить лайнер компании BritishAirways. Пилот уложился в 4 часа и 57 минут, приземлившись на 80 минут раньше расписания. Эксперты отмечают, что пилот «усадил» самолет в центр реактивного потока, который сам по себе достигал 418 км/ч.

Самый быстрый трансатлантический пассажирский перелет в истории был совершен на сверхзвуковом «Конкорде», он долетел чуть меньше чем за три часа, развив скорость больше чем 2100 км/ч.

Ураган «Сиара» бушует в Северной Европе с утра воскресенья. В Великобритании перебои с электричеством и движением поездов.



