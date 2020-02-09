«Света на студии нет до сих пор». Директор «Ленфильма» прокомментировала срыв съемок клипа Pussy Riot

Покинуть съемочную площадку «Ленфильма» активистам из Pussy Riot пришлось из-за неисправности в электрической сети. Найти, в чем ее причина, инженеры и электрики не могут до сих пор.

Об этом вечером 9 февраля «Фонтанке» рассказала директор студии Инесса Юрченко. По ее словам, на студии и к девяти вечера работают специалисты, но найти причину, по которой отсутствует свет, они все еще не могут. Авария произошла около двух часов дня, вскоре после визита на студию представителей правоохранительных органов. Те зачитали участникам выдержку из федерального закона о запрете пропаганды экстремизма и вскоре ушли. Вслед за этим погас свет.

Юрченко также добавила, что деньги за аренду молодым людям должны быть возвращены.

Надежда Толоконникова и ее команда снимали клип на песню «Бесит», релиз которой должен был состояться в конце февраля. Съемки, утверждает девушка, были сорваны по вине полиции. Группа готовилась к ним три месяца и потратила на аренду, зарплаты и прочий продакшн порядка 15 тысяч долларов. Когда и где они продолжатся, активисты пока не знают.



