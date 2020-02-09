На «Ленфильме» у Pussy Riot клипа об инквизиции не будет. В Центре «Э» электрики кончились

«Полиция калечит инвалида, разъяренные лица, толпа прет на ОМОН под покровом инквизиции». О, сюжет! А вы говорите – цензура. Но при съемках такого клипа в Петербурге вырубилось электричество. «Фонтанка» выяснила, кто ни при чем.

По информации «Фонтанки», 29 января киностудия «Ленфильм» получила официальную заявку от индивидуального предпринимателя Артема Емельянова из Смоленска с просьбой забронировать павильон №2 на 9 февраля. Цель – съемки ролика арт-поп группы. «Ленфильм» предупредил – 35 тысяч рублей в кассу и стороны ударили рукам. Соответственно, утром 9 февраля работа началась. Что-то «Фонтанке» подсказывает, что тезисы сценария долетели до Москвы, так как тем же утром в петербургский главк из столицы поступило рекомендация – вы бы сходили, посмотрели, что там Толоконникова из Pussy Riot творит. И нет ли в ней чего-нибудь прежнего – антиправительственного.

«Фонтанка» также ознакомилась с драматургией. Понять ее немудрено, как комментирует сама Надежда Толоконникова, это кино про сопротивление власти. Все же и в таком жанре важно не «что», а «как». Хотя, конечно, для настроения МВД достаточно уже сопротивления в виде полета одной пластмассовой бутылочки.

В сценарии по сценам разбито: наезд полицейской автомашины на парня в инвалидном кресле, а одет герой под гота; когда от него отъезжают, всем виден окровавленный заяц (заяц, это по всему – игрушка). Вспыхивают разъяренные лица, энергия бросает толпу на ОМОН, кого-то крутят, винтят, динамика взвинчивается. А где-то поодаль, в темноте и тишине стоит Господин Инквизиция. В общем-то понятно, куда карбонарии клонят. Не только зайцу ясно, что с таким беспощадным Господином справиться не получится. Не далеко отсюда и до Страшного суда, где по обе стороны от Господина стоят инспекторы с факелами. Игрушку сжигают. Неприятно героине и некрасиво вышло со стороны полиции, но, принося жертву, правда побеждает. (Оговоримся: так как повествование сложнее передавать, чем критиковать уже снятый клип, то могут быть неточности).

Насколько известно «Фонтанке», режиссер – Артем Емельянов, продюсер Артем Алексашин. Кстати, клип снимается под песню «Бесит». Кроме Надежды Толоконниковой, в съемочном процессе задействованы фем-активистка Никсель-Пиксель, художница Леля Нордик, фотограф Александр Софеев. В открытом доступе найти и послушать композицию «Бесит» группы Pussy Riot «Фонтанке» не удалось. Так что, когда и кем была написана композиция, неизвестно.





Судя по всему, петербургские полицейские тоже не стали относить оперативно добытый сценарий на экспертизу Александру Сокурову. Около полудня они просто зашли в тот самый павильон №2. И на всякий пожарный органы провели сеанс чтения вслух федерального закона о недопустимости. «Фонтанка» уже сообщила, как протекала профилактика экстремизма, а заодно и пропаганды гомосексуализма. А что? Времена ныне черно-белые. Объяснение продюсера Алексашина о том, что он противоправного не задумывал, не совершал, а претензий не имеет, доложили наверх. Зацепиться не за что.

Как рассказали нам участники съемок, а их там было вместе с массовкой человек под сто, вместе с сотрудниками в кителях они заметили штатских. Трудно не заподозрить, что это были оперативники Центра «Э».

Все же современное искусство подвела ненадежность электроснабжения. Не то чтобы в отдельно взятом Петроградском районе, сколько внутри павильона настала темнота.

По словам Толоконниковой, ближе к часу дня группа успела снять 1/20 из запланированного. Некоторое время снимали, подсвечивая лица фонариками с телефонов, но через несколько часов мучений к ним пришли представители «Ленфильма» и попросили удалиться. «Мы не только оплатили павильон, но и взяли в аренду кучу оборудования, пригласили людей, операторов. Весь продакшн стоил порядка 15 тысяч долларов, теперь деньги, видимо, придется собирать заново, – добавила Толоконникова.

Как рассказала «Фонтанке» новый директор студии Инесса Юрченко, авария на сетях произошла в два часа дня, электричество пропало по всей территории «Ленфильма». В чем причина, разобраться инженеры и электрики не могут до сих пор, по состоянию на половину девятого вечера электричества на студии нет. Начальник охраны вежливо попросил активистов покинуть территорию, потому что оставлять их там на ночь без света – небезопасно. Ушли они спокойно, без споров. Деньги за аренду, добавила Юрченко, им вернут, так как обстоятельства форс-мажорные.

Собеседник «Фонтанки» в Центре «Э» был информативен до нельзя. Во-первых, он не начал деланно спрашивать – «какой Ленфильм?», «какой-такой клип?». Выслушал длинный вопрос, не разу не перебив, а потом заявил: «Даю вам честное слово – среди оперативного состав нашего подразделения нет ни одного дипломированного электрика». «Фонтанка» даже если бы имела возможность перепроверить показания в управлении кадров – не стала бы. Наверняка, это точная правда.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»



