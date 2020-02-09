Дзюба: Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал 9 февраля в эфире телеканале «Россия 24» о конфликте с болельщиками, который начался с матча сборной России против Сан-Марино в ноябре 2019 года.

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны. Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз им объяснять?», – заявил Дзюба.

Он добавил, что после ЧМ-2018 у него появилась «новая ментальность, уверенность в своих силах, какой-то новый драйв». «Я очень эмоциональный человек и такие вещи меня подпитывают. Все эти всплески, даже негативные, меня как-то будоражат», – подчеркнул нападающий.

Напомним, 19 ноября 2019 года в матче против Сан-Марино болельщики сборной России выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы. Нецензурные кричалки в адрес нападающего продолжились уже в чемпионате России со стороны фанатов «Спартака» во время игры красно-белых с «Уралом». Волею судьбы следующий матч «Спартак» проводил в Петербурге. Перед игрой полиция пошла на превентивные меры: было задержано несколько десятков спартаковских фанатов. Однако это спровоцировало массовые уходы болельщиков со стадионов по всей России в знак протеста против действий силовиков. Акцию поддержали в том числе болельщики «Зенита».



