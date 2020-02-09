Под Петербургом водитель сбил насмерть пешехода и скрылся. Его ищет полиция

В аварии в Тосненском районе Ленобласти погиб мужчина без документов. Сбившего его водителя ищут, сообщили изданию 47news в дорожной полиции.

По предварительной информации, авария произошла около половины седьмого вечера 9 февраля на подъезде к Тосно со стороны села Ушаки. Неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода. Это было вне зоны действия перехода, уточнили в УГИБДД. На вид погибшему около 40 лет, его личность и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.



