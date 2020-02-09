Толоконникова: Сорванные съемки клипа на «Ленфильме» стоили нам 15 тысяч долларов

Съемки на песню «Бесит» группы Pussy Riot в павильоне «Ленфильма» готовились три месяца и стоили порядка 15 тысяч долларов. Как рассказала «Фонтанке» основательница Pussy Riot Надежда Толоконникова, отснять они успели лишь малую часть из запланированного.

По словам активистки, когда около полудня 9 февраля в здании «Ленфильма» появились полицейские, тут же прозвучала фамилия известного в городе борца с геями Тимура Булатова. Пришедшие сотрудники переписали данные участников процесса съемки и предупредили их о запрете пропаганды гомосексуализма и экстремизма. Толоконникова отметила, что сотрудники студии пытались им помочь и даже звали своих юристов, выгонять активистов с площадки они не планировали.

На этом беседы с полицией завершились, сотрудники попрощались, но сразу, уверяет девушка, не ушли, часть съемочной группы видела их в здании и после чтения федеральных законов. Примерно через полчаса в здании погас свет, на тот момент группа успела снять 1/20 из запланированного. Через несколько часов активистам объяснили, что продолжать съемки невозможно, и попросили их покинуть территорию. «Сначала пытались снимать с помощью телефонов и фонариков, при этом мы не только оплатили павильон, но и взяли в аренду кучу оборудования, пригласили людей, операторов. Весь продакшн стоил порядка 15 тысяч долларов, теперь деньги, видимо, придется собирать заново. На «Ленфильме» остались наши декорации», – добавила Толоконникова.

Релиз клипа на песню «Бесит» должен был состояться 25 февраля. Когда и где съемки будут продолжены, Толоконникова пока сказать не может. Она добавила, что песня достаточно политизирована и в ней есть сцены столкновений с ОМОНом.

Ранее новый директор студии Инесса Юрченко заявила изданию Znak.com, что на студии произошла авария на электросетях, а полицейских активисты выдумали.



