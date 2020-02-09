Смертельная авария в Красном Селе попала на видео. «Газель» местной администрации снесла «Шкоду»

Камеры наблюдения запечатлели жесткое столкновение «Газели» администрации Виллозского поселения Ломоносовского района и «Шкоды Рапид». Жертвой ДТП стала пассажирка легковушки.

Как сообщили 47news 9 февраля в дорожной полиции, на пересечении улиц Ленина и Гвардейской 25-летний водитель «Шкоды» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где в него врезался микроавтобус, спешащий проскочить перекресток.

Пассажирку — ровесницу водителя доставили в больницу. Но спасти не смогли. Мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения по уголовному делу о «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека».



