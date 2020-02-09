Толоконникову из Pussy Riot и ее друзей на «Ленфильме» попросили не заниматься экстремизмом

Сотрудники полиции, которые навестили съемочную площадку «Ленфильма» в Петроградском районе Петербурга вечером 9 февраля, приехали предупредить активистку Pussy Riot Надежду Толоконникову и ее друзей. Снимавшим клип зачитали выписку из федерального закона.

По данным «Фонтанки», встреча на съемочной площадке закончилась мирно — стороны сняли друг друга на телефоны, активистам почитали вслух, и все разошлись по своим делам. Толоконникова и находящиеся на съемках молодые люди слушали выписку из статьи 16 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в ней говорится о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.

В ГУ МВД добавили, что нарушений общественного порядка на «Ленфильме» зафиксировано не было.





«Ленфильм» пока не предоставил официальный комментарий «Фонтанке», но изданию Znak.com новый директор студии Инесса Юрченко сообщила, что причиной остановки съемок якобы стала авария на электросетях, а полицейских участники группы выдумали.

Толоконникова сообщила о визите полиции на студию около пяти часов вечера 9 февраля. Якобы полиция сорвала процесс съемки клипа на песню «Бесит». Композиция посвящена сопротивлению власти, и по замыслу в кадре должен был появиться ОМОН.