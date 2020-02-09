Лыжников под Петербургом спасают от ухода под лед рассказами о смерти и забором

Карьер в областном поселке Шапки, где накануне утонули трое, частично оградили забором, а на платформе лыжников приветствуют рассказами о смерти.

Фото деревянного забора, перекрывающего протоптанную по едва замерзшему льду лыжню, 9 февраля публикует 47News. Издание сообщает, что кроме ограждений возле карьера усилены патрули. Лыжников, которые приехали в Шапки на первой в этом году «Стреле» (бесплатной электричке), встречают сотрудники местной администрации и рассказывают, чем может закончиться выход на лед.

Вокруг карьера дежурят группы из районных отделов надзорной работы, спасатели местных гарнизонов, сотрудники полиции и добровольцы.

Накануне в водоеме утонули трое. Сперва лед толщиной в три сантиметра не выдержал отца и двух его детей, девочку, которой не было и двух лет, спасти не удалось. Через несколько часов мимо первой промоины прошла пара лыжников из Петербурга, они посмотрели на треснувший лед, пошли дальше и утонули на другом берегу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



