Как я сбежала из коронавирусного карантина: беременная беглянка из Самары рассказала свою историю

Жительница Самары Гузель Недер, которая недавно вернулась из Китая, сбежала из инфекционной больницы вместе с ребенком, не дождавшись окончания 14-дневного карантина.

Как она написала 9 февраля, на четвертый день после возвращения с Хайнаня у её сына начался кашель и повысилась температура до 37,3 градуса. В скорой диагностировали ОРВИ, но сказали, что для исключения коронавируса необходимо сдать анализы в больнице. Там мать с малышом сразу разместили в изолированном боксе. Врачи взяли анализы, и обещали, что через три дня они будут готовы. Потом срок продлили до пяти, а затем и до девяти дней. Затем женщине заявили, что карантин продлится две недели. В процессе Гузель и самой стало плохо, а тест на беременность показал положительный результат. Муж женщины пытался вызволить её домой через главврача, но тот сослался на приказ держать всех 14 дней, даже если результаты отрицательные. Иначе его уволят.

«На обход приходят врачи в дырявых перчатках, санитарки без спецодежды. Я боялась, что мы заразимся чем-нибудь там, поэтому не оставалось другого выхода, кроме как покинуть больницу самовольно, через окно... На следующий день мне звонили из полиции и поликлиники», – отметила девушка.





Беседа с правоохранителями Гузели понравилась. Они «выразили сочувствие и предложили в любое для меня время приехать в участок и дать показания».

Напомним, что «Фонтанка» публиковала предписание «обеспечить незамедлительную госпитализацию» вернувшихся из Китая. Благодаря ему в конце недели в изолированных боксах оказались сразу несколько петербуржцев.

Мы описывали случаи Аллы и Наташи — одна из которых сама обратилась к врачу с покрасневшим горлом, а к другой просто приехала на дом бригада скорой помощи без предпосылок. В случае Юлии её отправила в больницу бдительная мама, которая позвонила врачам из-за насморка у дочки.

Выделяется из этой ситуации случай Егора (имя изменено), который, как он рассказал «Фонтанке» 8 февраля, был в Пекине всего 4 часа во время пересадки из Таиланда.

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