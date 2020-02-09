Тело утонувшей неделю назад Кристины Кукушкиной достали из Невы

Водолазы нашли тело жительницы Петербурга Кристины Кукушкиной, которая пропала в конце января после корпоратива на Васильевском острове.

Об этом 9 февраля сообщает региональное управление МЧС. Тело Кристины Кукушкиной достали из воды возле 2-го дома по набережной Лейтенанта Шмидта — в нескольких десятках метров от места, где она упала ночью 29 января. Тело передали сотрудникам полиции.

Как сообщили «Фонтанке» родные Кристины накануне, 7 февраля, они смогли посмотреть видеозапись, на которой видно, как девушка упала в воду.

Она пропала после пяти утра 29 числа, когда вышла с корпоратива на Биржевой линии. Несколько дней ее искали родственники и волонтеры.



