Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

Полиция пришла на «Ленфильм», когда там снимали клип Pussy Riot. Об этом 9 февраля в своем Twitter сообщил Петр Верзилов.

«Вот полиция и сотрудники Центра Э в коридорах «Ленфильма» пытаются придумать, как окончательно остановить съёмки клипа Pussy Riot», – пишет он.

Вот полиция и сотрудники Центра Э в коридорах «Ленфильма» пытаются придумать как окончательно остановить съёмки клипа Pussy Riot pic.twitter.com/B8Tr9ffXlx — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 9, 2020

Группа снимала клип на песню «Бесит», рассказала «Медиазоне» участница группы Надежда Толоконникова.





«У нас тут менты и "эшники" на съемках клипа в "Ленфильме"; они зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что "пропаганды гомосексуализма и экстремизма" у нас тут не будет, потом ушли к начальству "Ленфильма", и через полчаса во всем здании вырубили свет. Съемки должны были идти с 12 дня до 6 утра; собственно, все сорвано», – передает издание ее слова.

Толоконникова подчеркнула, что съемки оплачены и «все документы в норме».