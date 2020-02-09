Полмиллиона заболевших: ученые считают, что коронавирус заразил в разы больше людей, чем говорят в Китае

Ученые из Лондонской школы гигиены на основании математической модели заявили, что статистика из Китая по заболеваемости новым коронавирусом может существенно расходиться с реальностью.

Как пишет 9 февраля Bloomberg, по данным ученых, моделирующих распространение коронавируса, в ближайшие несколько недель он заразит по меньшей мере каждого 20-го в китайском городе Ухань, который находится в эпицентре глобальной вспышки.

«Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — заявил один из авторов программы Адам Кухарский.

Цифра, которую назвали ученые, существенно превышает официальные данные, согласно которым общее число заразившихся по всему миру на 9 февраля превысило только 37 тысяч человек. Из них уже скончались 811 человек.





«Истинное количество людей в Ухане, подверженных воздействию вируса, может быть значительно недооценено, – заявил Мануэль Баттегай из Университета Базеля в Швейцарии. – С акцентом на тысячи серьезных случаев легкие или бессимптомные курсы, на которые, возможно, приходится основная часть инфекций коронавирусом, могут оставаться в значительной степени нераспознанными, особенно в сезон гриппа».

Ранее ВОЗ сообщила, что у первых 17 тысяч человек заболевание в 82% случаев было легким, в 15% – тяжелым и в 3% – критическим.