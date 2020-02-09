Собянин предложил «переселить» Горный институт из Петербурга на Северный Кавказ. Литвиненко посмеялся

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал мысли Владимира Путина по децентрализации вузов Москвы и Петербурга. В ответ на вопрос журналиста глава российской столицы решил пошутить. Видео опубликовано 9 февраля в твиттере журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Можно проводить какие-то эксперименты, надо только понять — кого? Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ», – сказал Собянин. И пожал руку ректору Горного Владимиру Литвиненко, который как раз в этот момент к нему подошел. Литвиненко в ответ рассмеялся.

Собянин о предложении Путина децентрализовать вузы, собравшиеся в Москве и Питере: Можно проводить какие-то эксперименты, надо только понять – кого? Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ pic.twitter.com/HRzL6deME0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 9, 2020

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил, что «концентрация образовательных ресурсов» в двух столицах слишком высока. Но при этом подчеркивал, что идея «расселения» образовательных учреждений из Москвы и Петербурга неприемлема. Решением, по мнению главы государства, является развитие вузов на местах.



