Коронавирусный бунт победил: суровые челябинцы добились закрытия карантинного центра для китайцев

Карантинный пункт по коронавирусу в деревне Ужёвке под Челябинском свернут после бунта местных жителей. Они перекрыли к нему дороги и не пропускали автомобиль с китайцами.

«Принято решение свернуть карантинный пункт в Ужёвке Сосновского района. Те граждане КНР, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы», — цитирует 9 февраля 74.RU заявление правительства Челябинской области.

Собравшиеся жители тем временем намерены убедиться, что китайцев точно вывезут. Они нашли проход в заборе и заняли позицию таким образом, чтобы видеть прибытие машины скорой помощи — хотят наблюдать за тем, как в медицинскую «буханку» загрузят всех прибывших в центр шестерых китайцев.

Напомним, местным жителям не понравилось, что карантинный лагерь открыли в 300 метрах от их домов. Они угрожали поджогами и требовали от чиновников найти ему новое место.



