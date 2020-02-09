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Город
09.02.2020 17:58
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Жильцы дома около стройки «Бронки» на Большой Разночинной разглядели в стене сквозную трещину

Состояние исторических домов №19 и №23 со соседству со строительством клубного дома Family Loft на Большой Разночинной ухудшаются. По стенам поползли сквозные трещины, об этом «Фонтанке» 9 февраля рассказали жильцы. Застройщик, в свою очередь, прокомментировал, что повреждения «не носят сквозной характер». 

Жильцы дома около стройки «Бронки» на Большой Разночинной разглядели в стене сквозную трещину

Одна из таких трещин появилась в квартире дома №19 на втором этаже. «Трещина сквозная. Если подставить руку, это сразу становится ясно — из щели задувает. То же самое подтвердил и независимый эксперт при осмотре квартиры и фасада дома. Мы в течение трех недель добиваемся установки щелемера. Пока безуспешно», – пояснила жительница дома Наталья. По словам собственника, сквозной характер повреждения признал и представитель ООО «Орион», который приходил на осмотр, отказал в установке щелемера в квартире, с объяснением, что мониторить эту трещину будут с улицы. Аналогичная ситуация и в доме №23, говорят обитатели. 

Кроме того, накануне днем на глазах у жильцов трещина пошла по стене квартиры этажом выше.


автор: жительница дома N19 по Большой Разночинной Наталья.

Напомним, на площадке между 19 и 23 домами по Большой Разночинной улице идет строительство клубного ЖК Family Loft. Проект реализует ООО «Орион» (структура «Бронки Девелопмент», входит в «Бронка Групп»). Компания получила разрешение на строительство элитного дома в июне 2018 года. 

В пресс-службе застройщика прокомментировали, что в течение двух дней после получения звонка жителя квартиры №4 дома №19 представитель штаба строительства с экспертами независимой бюджетной организации – ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» – освидетельствовали квартиру и зафиксировали ее текущее состояние. «Факт наличия сквозных трещин в квартире экспертами установлен не был. Тем не менее, жительнице было предложено установить щелемер, от чего она отказалась. Мы подтверждаем готовность установить щелемер на квартиру №4 в ближайшее время после поступления соответствующей заявки от ее жительницы», – добавил представитель компании. 

В администрации Петроградского района, в свою очередь, рассказали, что 9 февраля на адрес квартиры выехали специалисты для осмотра и фиксации состояния помещений.

Напомним, что  в  доме №19 работает штаб для консультаций жильцов домов по соседству с площадкой «Бронки Девелопмент». Мониторинг ситуации также осуществляет ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения».

Осенью 2019 года после жалоб горожан на стройплошадку приехал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, который пригрозил застройщику и пообещал включить участок в состав скверов, чтобы не допустить реализации проекта. 

Такой законопроект был оперативно внесен на рассмотрение парламента, но прошел только первое чтение. В январе Макаров паузу в рассмотрении объяснил позицией Верховного суда, который признал, что превращать частную территорию в сквер незаконно.


Действительно, ранее застройщики Петроградского района, чьи участки парламент включал в перечень зеленых насаждений общего пользования, добились отмены этих решений в судебном порядке.


© Фонтанка.Ру
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