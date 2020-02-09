Кузнецова сразится с американкой Дженнифер Брэди за выход во второй круг теннисного St. Petersburg Ladies Trophy

Жеребьевка пятого в истории теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy прошла в воскресенье, 9 февраля, на «Сибур Арене». Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге встретится с американкой Дженнифер Брэди.

Россиянки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина в первом круге сыграют между собой, а Вероника Кудерметова будет противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана. Во втором круге победительница пары Кузнецова — Брэди встретится с пятой ракеткой мира, швейцаркой Белиндой Бенчич.

— Спортивный уровень пятого юбилейного турнира, как всегда, очень высок, — заявил генеральный директор турнира Александр Медведев после жеребьевки. — Наш лозунг — 2 игрока из первой десятки — мы подтвердили. К нам приезжают победители и финалисты прошлых лет, что тоже подтверждает, что звание лучшего турнира WTA в своей категории неслучайно. Надеюсь, что Донна Векич сыграет хорошо, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году (финалистка St. Petersburg Ladies Trophy-2019. — Прим. ред.). Жеребьевка в целом интересная, уже в первые дни мы увидим хорошие матчи. Для сеяных она достаточно комфортная — шансы увидеться лицом к лицу наступают в основном в третьем круге.

Напомним, матчи St. Petersburg Ladies Trophy пройдут с 10 по 16 февраля.



