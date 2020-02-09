Возле Новой Голландии женщина на «Мерседесе» съехала с дороги и вжала в забор двух пешеходов

Пара прогуливалась неподалеку от острова Новая Голландия в Петербурге днем 9 февраля, когда в них внезапно въехал внедорожник. Оба в больнице, мужчина в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, внедорожник «Мерседес» с 52-летней женщиной за рулем оказался на тротуаре примерно в два часа дня 9 февраля. В это время там прогуливались 48-летняя женщина и мужчина 45 лет. Она в больнице в состоянии средней степени тяжести, он в тяжелом. По какой причине машина не удержалась на дороге, пока не известно.



