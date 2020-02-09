Жесткую посадку «на брюхо» сняли на видео из салона самолета

Один из пассажиров Boeing 737 авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Усинск, заснял жесткую посадку на видео. Запись опубликована в Instagram днем 9 февраля.

На кадрах видно, как самолет пролетает над деревьями, касается земли — и в этот момент содрогается от удара.

Напомним, как сообщалось ранее, по предварительной информации, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. При приземлении повредилась хвостовая часть самолета. На борту были 94 пассажира, пострадавших нет — в санчасть обратилась только одна женщина, но ее госпитализировать не стали, уточнили в администрации Коми.



