Машине с китайцами перекрыли дорогу под Челябинском. Жители бунтуют против карантина

Жители перекрыли дорогу в карантинный центр под Челябинском и не пускают туда автомобиль с китайскими гражданами.

Как сообщает 9 февраля 74.RU, прибывшая в лагерь «Утес» легковушка с медицинским крестом остановилась, потому что люди перекрыли ей дорогу и не пускают.

«Водитель и сидящий рядом человек в масках и перчатках. Можно предположить, что это медики. А сзади, вероятно, те, кого должны поместить в карантин. Они прячут лица за капюшонами. Но местные жители говорят, что успели разглядеть лица, и выглядят пассажиры как уроженцы Китая», — передают с места корреспонденты.

На месте стоят уже четыре машины полиции. Прибыл и министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.





Напомним, что жителям не нравится, что карантинный лагерь открыли в 300 метрах от их домов. Они требуют от чиновников найти ему новое место.

По данным на 9 февраля, от коронавируса 2019-nCoV скончались уже 811 человек. А общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч человек.