Минобороны потратит более 300 млн рублей на «продукцию религиозного назначения» для храма Вооруженных сил

Управление имуществом специальных проектов Минобороны планирует потратить почти 318 млн рублей на закупку различной продукции «религиозного назначения» для Главного храма Вооруженных сил. На три тендера на сайте госзакупок 9 февраля обращает внимание «МБХ Медиа».

В рамках одного из контрактов Минобороны закупит и установит «предметы религиозного назначения» на более чем 260 млн рублей. Какие именно предметы имеются в виду, в закупке не уточняется. Почти 38 млн рублей уйдут на украшение храма изделиями из гипса. Описание объектов и техзадание отсутствуют. Наконец, 16 млн рублей потратят на установку кровли на северном и южном крыльцах храма.

Напомним, Храм Воскресения Христова, или Главный храм вооруженных сил России строится на пожертвования россиян, собрать удалось 2 млрд 992 млн рублей. Среди жертвователей журналисты обнаружили, например, фамилию Чепиги, за которой может скрываться подозреваемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов.



