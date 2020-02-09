Происшествия
Второй арестованной по делу о мошенничестве с деньгами экс-ректора Ефимова оказалась меценат и благотворитель, но не Мата Хари
Пушкинский районный суд Петербурга отправил под стражу обвиняемую в мошенничестве на 16 млн рублей Татьяну Глазунову. На заседании выясняли, где эпицентр преступности и насколько Глазунова хороший человек.
О мере пресечения 9 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Глазунова останется в СИЗО до 13 марта. Муж обвиняемой предлагал за ее свободу три миллиона рублей и пытался быть убедительным в характеристиках — мать она прекрасная, жена идеальная, а как женщина — порядочная. Была заслушана в суде и рабочая характеристика — Глазунова энергична, вежлива, всегда отзывчива к нуждам людей. Судье показали удостоверение «Меценат года», знак «Честь имею», медаль «30 лет со дня чернобыльской катастрофы».
Кроме характеристик, адвокаты пытались и другими способами вытащить Глазунову из грозящей ей камеры — город Пушкин оказался «эпицентром преступного мира», квалификация содеянного сомнительна, а Глазунова, в конце концов, не Мата Хари. Защитники просили домашний арест или залог. Суд отказал.
Как ранее писала «Фонтанка», кроме Глазуновой в СИЗО отправился Александр Ольшевский. Вместе они, считает следствие, обманули бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. С их помощью он рассчитывал избежать обвинений по делу о растрате, а когда за месяц до приговора понял, что его обманули, написал на несостоявшихся спасителей заявление.
Ольшевский также, если верить биографии с сайта Общественной палаты союзного государства, крайне заслуженный фигурант. Есть у него награды за войну в Сирии, поощрения от РПЦ и императорского двора. Ольшевский — член Торгово-промышленной палаты РФ.
Судя по публикациям на сайте Общественной палаты, Ольшевский и Глазунова вели совместную деятельность по налаживанию связей между Белоруссией и Россией. В некоторых белорусских СМИ ее фамилия встречается в качестве учредителя группы компаний ROSA. Она также является сооснователем благотворительного фонда «Шаг навстречу», следует из данных информационной системы СПАРК.
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Справка:
Экс-ректора Ефимова посадили за растрату в 2011 году 36 млн рублей. Он заключил госконтракт с Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций на научно-исследовательские работы. Деньги ушли в ректорский карман.
Руководитель Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций, а до этого экс-функционер Смольного Слава Ходько признал вину, возместил ущерб в 850 тысяч рублей и получил полтора года колонии.
Адвокатом по делу Ефимова выступал заведующий петербургским филиалом международной адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» Павел Лапаев. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за посредничество в юридическом шпионаже по делу ректора. Он уговорил коллегу Дениса Борисова проникнуть в суд и познакомиться с показаниями Ходько против Ефимова. Адвоката задержали сотрудники ФСБ с томом уголовного дела в руках.