На «чумном» круизном лайнере в Японии новые заболевшие: коронавирус нашли уже у 70 человек

Коронавирус продолжает проявляться у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама. Таким образом, общее число заболевших достигло 70 человек.

«На борту еще 6 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. За 8 дней число заболевших возросло с 64 человек до 70», — передает японское агентство Asahi 9 февраля.

Пассажиры сидят по каютам. Еду приносят к ним по расписанию. Заболевших забирают на сушу. Напомним, что на борту находятся 24 россиянина. Заболевших среди них нет.

«Продолжаем поддерживать индивидуальный контакт с каждым нашим соотечественником. В сотрудничестве с японскими властями оказываем помощь в решении медицинских и бытовых вопросов», – сообщали накануне в российской дипмиссии.

Круизное судно встало на рейд 3 февраля — после того, как у одного пассажира нашли коронавирус. Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который сошел на берег в Гонконге. На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. Заболевших госпитализируют в больницу префектуры Канагава.



