Происшествия
«Боинг» с 94 пассажирами на борту сел на «брюхо» в Усинске
Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у него возникли проблемы с шасси.
Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, самолет ударился хвостовой частью о взлетную полосу. На борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.
СРОЧНО!!!!!!!!!! Республика Коми г.Усинск— Иван Короткий (@fokctrot) February 9, 2020
Самолёт авиакомпании "Ютейр" совершил жёсткую посадку в Усинске. Боинг-737 сел прямо на брюхо. На борту находилось 94 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. pic.twitter.com/2AwZfLQsHR