«Боинг» с 94 пассажирами на борту сел на «брюхо» в Усинске

Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у него возникли проблемы с шасси.

Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, самолет ударился хвостовой частью о взлетную полосу. На борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.



