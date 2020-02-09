За свободу севший на пять лет экс-ректор Аграрного университета заплатил 16 млн. Дело и деньги доверил солдату, писателю и христианину в одном лице

За мошенничество с деньгами бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова в камеру отправился член Торгово-промышленной палаты РФ Александр Ольшевский. Он не признает вину и козыряет зарплатой.

Об аресте Ольшевского на месяц и пять дней 9 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение ему предъявили двое суток назад, поводом стало заявление экс-ректора Ефимова. Согласно материалам дела, Ольшевский и второй фигурант Татьяна Глазунова вызвались помочь руководителю вуза со статусом в уголовном деле. Ефимов рассчитывал, что за 16 млн он останется свидетелем, но за месяц до приговора по делу о растрате, а в колонию он отправился на пять лет, понял, что его обманули.

Александр Ольшевский Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Три миллиона Ефимов, утверждает пресс-служба судов, отдал сразу, еще 13 взял в долг, деньги Глазуновой и Ольшевскому передал в период с февраля по октябрь 2018 года.





Заявление ректора проверили в Следственном комитете по Пушкинскому району и убедились, что реально помочь Ефимову фигуранты не могли.

Ольшевский не признает вину, обещал сотрудничать со следствием и перечислял: у него награды за организацию миссии в Сирии, благодарности от Русской православной церкви, да и денег полно — зарплата до 700 тысяч в месяц, если суд согласится отпустить его под подписку о невыезде, то он готов купить в Петербурге квартиру. При этом официальной работы у него нет, диплом о высшем образовании политолога так и не получил, занимается консультационной и творческой деятельностью. Суд счел, что место ему в СИЗО.

Фамилию Ольшевского можно найти на сайте Торгово-промышленной палаты РФ, там он входит в состав комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, а в графе «работа» указана должность генерального директора Евразийского агентства международного сотрудничества. Компания, по данным СПАРК, зарегистрирована в Москве в 2015 году. В 2017-м он не платил налоги, и счета агентства были заморожены. Никакой деятельности компания не вела, и в 2019-м была исключена из реестра юрлиц.

Его же портрет украшает список членов Общественной палаты союзного государства. Кроме него, там есть депутаты Госдумы, государственные советники и общественные деятели со стороны России и Белоруссии. Список заслуг Ольшевского там куда шире, награды, утверждается на сайте, он получал как «участник военной операции в Сирии», есть медаль «Имени Н. А. Щелокова» МОО Ветеранов Оперативных Служб «Честь», награда «В честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии» III степени Русской православной церкви, нагрудный знак «За большой вклад в литературу» Союза писателей Беларуси и даже императорская медаль «В память 400-летия Дома Романовых. 1613-2013» Российского императорского дома.

В общественной палате союзного государства числится руководителем аппарата и членом президиума.

Его предполагаемая подельница, Татьяна Глазунова, минимум до 2017 года также была членом этой палаты. Суд в настоящее время избирает ей меру пресечения.

«Фонтанка» ранее писала, как Ефимов в процессе менял показания, а к приговору отказался признавать вину. Его посадили за растрату в 2011 году 36 млн рублей. Он заключил госконтракт с Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций на научно-исследовательские работы. Деньги ушли в ректорский карман.





Руководитель Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций, а до этого экс-функционер Смольного Слава Ходько признал вину, возместил ущерб в 850 тысяч рублей и получил полтора года колонии.

Адвокатом по делу Ефимова выступал заведующий петербургским филиалом международной адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» Павел Лапаев. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за посредничество в юридическом шпионаже по делу ректора. Он уговорил коллегу Дениса Борисова проникнуть в суд и познакомиться с показаниями Ходько против Ефимова. Адвоката задержали сотрудники ФСБ с томом уголовного дела в руках.