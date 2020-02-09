Отец нес дочь на руках: стали известны подробности гибели подо льдом ребенка. Утонувшие в Шапках лыжники приехали из Петербурга

Отец нес дочь на руках, когда вместе с ней провалился под лед на карьере неподалеку от поселка Шапки в Ленобласти. А погибшие почти на том же месте спустя два часа лыжники приехали из Петербурга. Об этом 9 февраля пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Отец девочки сам рассказал полицейским, что в момент падения в полынью она находилась у него на руках, спасти ребенка не удалось. Ранее сообщалось, что ей три года, но, по уточненным данным, девочке исполнилось бы два года на следующей неделе.

Кроме того, полицейские выяснили личности лыжников, утонувших накануне в том же карьере. Это супруги из Петербурга: мужчина 63-х и женщина 64-х лет.

Напомним, Следственный комитет 8 февраля возбудил уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности двум или более лицам» по факту гибели троих человек подо льдом. Подробнее об обстоятельствах их гибели читайте в материале «Фонтанки».

Отметим, сегодня с Финляндского вокзала в Ленобласть отправились два специальных пригородных поезда – «Лыжные стрелы» с бесплатным проездом для любителей зимнего отдыха. Конечная остановка одной из электричек — поселок Шапки. В районной администрации собираются встречать лыжников на платформе и предупреждать об опасности.



