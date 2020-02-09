На видео зафиксировали, как лихач на папином пикапе таранит ДПС под Петербургом

Полицейские сняли задержание лихача в областном Каменногорске. 41-летний мужчина на требование остановиться отреагировал тараном машины ДПС.

Как рассказывала «Фонтанка», наряд заметил неадекватного водителя на «Мицубиши» возле дома 18 по улице Бумажников накануне. Общаться мужчина не захотел — дал задний ход и попытался скрыться, задев «Ниву» правоохранителей и непричастную легковушку. Одуматься его заставили только выстрелы по колесам. Преследование попало на видео.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы — в том числе об отказе прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение и о неповиновении сотруднику полиции.

Как уточняют в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», автомобиль нарушителя принадлежит его отцу. В 2020 году мужчина уже привлекался за управление машиной с нечитаемыми знаками.



