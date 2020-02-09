Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Счетная палата РФ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику России. Аудиторы считают, что замедление китайской экономики грозит серьезными последствиями россиянам.

«Если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг. Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным», – сообщили ТАСС в Счетной палате 9 февраля.

Эпидемия будет влиять на российскую экономику через сокращение внешнеторгового оборота с Китаем — сейчас его объем составляет 100 млн долларов. А также за счет снижения спроса на энергоносители, снижение нефтяных котировок. Нефть марки Urals уже подешевела почти на 5%, а ОПЕК хочет снизить добычу.

Напомним, что от коронавируса 2019-nCoV скончались уже 811 человек. А общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч человек.



