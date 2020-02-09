«Джокер» выдвинули на «Золотую малину». Специально для него ввели новую номинацию

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом выдвинули на антипремию «Золотая малина 2020» в новой номинации — «Самое безответственное пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью». Об этом 9 февраля сообщает DTF.ru.

Вместе с «Джокером» на антиприз претендуют фильмы «Закатать в асфальт», «Призраки Шэрон Тейт», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Хеллбой». Отметим, картина Тодда Филлипса стала единственной, которую в 2020-м номинировали одновременно на «Золотую малину» и «Оскар».

Больше всего номинаций на антипремию в этом году заработали мюзикл «Кошки» и комедия «Медея на похоронах» (по восемь у каждого).



