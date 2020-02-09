Люди угрожают поджогами. На Урале начались протесты против карантинного центра для больных коронавирусом

Жители Сосновского района Челябинской области вышли протестовать против карантинного центра по коронавирусу, который открылся в местной деревне Ужёвка — в лагере «Утёс».

Как пишет 9 февраля 74.RU, люди скооперировались через соцсети и мессенджеры и теперь стоят у администрации Рощинского поселения, которое граничит с Ужёвкой. Среди протестующих — как местные, рощинские, так и жители соседних посёлков — Есаульского и Ужёвки. Им не нравится, что по прямой от их домов до карантинного здания всего около 300 метров. Рядом расположены 20 домов.

Люди просят дать им гарантии, что они не заболеют. Местные жители считают, что Челябинская область не готова к таким карантинным центрам, и даже говорят о поджогах школы и лагеря, чтобы туда никого не привозили.





На место прибыли Антон Громыко — советник вице-губернатора Челябинской области и Раиса Косарева — начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области, они пытаются успокоить население.

Поначалу возле администрации присутствовал только участковый. Но потом подъехала группа полицейских. Пока они не вмешиваются в происходящее — наблюдают со стороны.

Напомним, что от коронавируса 2019-nCoV скончались уже 811 человек. А общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч человек. В Петербурге людей, вернувшихся из Китая, массово госпитализируют в Боткинскую больницу согласно предписанию главы Роспотребнадзора Северной столицы.

«Фонтанка» описывала случаи четырех молодых девушек, попавших в изолированные палаты с глухими окнами. Кто-то сам обратился к врачу с покрасневшим горлом, к кому-то просто приехала на дом бригада скорой помощи без предпосылок. Некоторых отправила в больницу бдительная мама, которая позвонила врачам из-за насморка у дочки.