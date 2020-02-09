Под Петербургом пьяный водитель таранил машину ДПС. Полицейским пришлось стрелять по колесам

В городе Каменногорске Выборгского района Ленобласти полицейским пришлось останавливать нарушителя со стрельбой. Как сообщает 9 февраля 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне вечером.

Наряд ДПС заметил неадекватного водителя на «Мицубиши» возле дома 18 по улице Бумажников. На требование остановиться мужчина ответил тараном полицейской «Шевроле Нивы» и припаркованной неподалеку «Тойоты Короллы». После чего дал задний ход и попытался скрыться.

Полицейский сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам. После этого нарушителя, наконец, удалось остановить. 41-летнего водителя доставили в отдел полиции, на него составили административные протоколы — в том числе об отказе прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение и о неповиновении сотруднику полиции.



