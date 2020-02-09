Полиция Домодедово вернула Петербургу «приколистов». Одни за фальшивки купили айфон, другой разыграл спектакль из жизни беженца

При попытке еще больше удалиться от Петербурга в столичном аэропорту были задержаны трое вероятных мошенников. За «билеты банка приколов» они покупали технику и просили о помощи.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба регионального управления МВД, 34-летний мужчина был задержан в столичном аэропорту двое суток назад. В Петербурге его подозревают в мошенничестве на 220 тысяч рублей и 20 тысяч долларов. Задержанный родом из города Пугачева Саратовской области, в начале декабря 2019 года возле универсама «Народный» на проспекте Косыгина он разговорился с пенсионером и поведал ему непростую историю жизни беженца с Украины. Несмотря на все тяготы, он умудрился скопить на квартиру в Петербурге, показал сверток денег и объяснил, что недостающее должны переслать украинские родственники. Банковского счета, утверждал «иностранец», у него в России нет, помочь с переводом вызвался пожилой собеседник украинца.

Дела обсуждать пошли домой к пенсионеру. Пока тот отвлекался на гостеприимство, мошенник поменял накопленное мужчиной на фальшивки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области





Еще двух предполагаемых мошенников задержали в тот же день, 7 февраля, в том же Домодедово. 27 января жители Тольятти и Ульяновска в Солнечном за 30 тысяч рублей купили iPhoneX. Владелица, расставшись с телефоном и покупателями, поняла, что в руках у нее «билеты банка приколов».

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.