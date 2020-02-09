Студенты Лесгафта и Политеха устроили вечеринку, позвали девушку и изнасиловали гостью

После ночи в компании двух молодых людей 17-летняя девушка была вынуждена обратиться в больницу с травмой головы и половых органов. Ее изнасиловали студенты.

По данным «Фонтанки», в полицию с заявлением сперва обратился брат потерпевшей девушки, так что к тому моменту, когда медики отпустили ее лечиться домой, и она сама смогла дойти до отдела полиции, двое ее предполагаемых обидчиков уже были задержаны. По словам девушки, с малознакомыми Игорем и Борисом она проводила время ночью 8 февраля в квартире на Ярославском проспекте, помнит точный адрес, во сколько пришла и когда все закончилось.

Основного обидчика задержали на платформе станции метро «Невский проспект» около полудня 8 февраля. 20-летний молодой человек учится на втором курсе университета физкультуры имени Лесгафта. Второго, как соучастника, нашли на улице Есенина, он студент-первокурсник Политеха, в январе отпраздновал 21-й день рождения.



