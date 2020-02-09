«Зенит» ударно заканчивает сборы в Испании — два матча в один день

Сине-бело-голубые завершат сборы в Испании двумя товарищескими матчами в один день — в 15 часов «Зенит» сыграет против ЦСКА, а в 18 часов сразится с «Ленинградцем» из Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба клуба 9 февраля, матч с «Ленинградцем» состоится на тренировочном поле «Зенита» в Бенидорме. В игре примут участие футболисты, не задействованные во встрече против ЦСКА.

Следом футболисты отправятся в Турцию на заключительные сборы, которые пройдут с 14 по 22 февраля. А уже 29 февраля команду можно будет увидеть на «Газпром Арене» в Петербурге — «Зенит» встретится с «Локомотивом».

Внимание в петербургском клубе приковано к ситуации с нападающим Александром Кокориным. За отказ перейти в «Сочи» руководство «Зенита» отправило его в «Зенит-2». А теперь появляется информация о его переговорах о переходе в другие клубы. При этом сам Кокорин всё отрицает.



