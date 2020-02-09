Разложенное на столах в «Юбилейном» золото нумизматов притянуло воров. Украден рубль

Слет нумизматов «Невские клады» в Петроградском районе Петербурга не обошелся без визита полиции. Неизвестный с бородой стащил альбом с монетами у приезжего с Урала и рубль у жителя Ленобласти.

Встреча любителей коллекционировать монеты, марки, фарфор и прочие ценности прошла в «Юбилейном» на проспекте Добролюбова накануне, 8 февраля. Под вечер в комплекс вызвали полицию, предварительно отсмотрев запись с камер и убедившись, что монеты действительно были украдены. В 11.04 к столам нумизматов подошел мужчина в черном с седой бородой и в очках, коллекционеры запомнили его как уроженца южных регионов страны. Он потолкался возле монет и неторопливо ушел. Как выяснилось позже, у жителя Свердловской области он украл альбом, в котором лежало 40 монет, 8 из них золотые, остальные медные. Потерю нумизмат оценивает в 350 тысяч рублей. У его соседа по столу вор украл всего один рубль, но 1742 года выпуска, стоит такая монета порядка 35 тысяч.

Как сообщает региональное управление МВД, по обоим случаям возбуждены уголовные дела. Никаких документов, подтверждающих стоимость украденного, у нумизматов нет.



