Прощай, зима: в Петербурге началось потепление

Температура в Петербурге возвращается к плюсовым значениям. Это может сопровождаться неприятными осадками, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 9 февраля, Санкт-Петербург окажется в теплом секторе циклона. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами морось). Температура воздуха +1...+3 градуса, по области -2...+3 градуса. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», – рассказал синоптик.

Напомним, что январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдений. И Леус отмечал, что и февраль тоже не подведет ожидания жителей Северной столицы — он будет похож на позднюю осень, а не зиму.



