Коронавирус убил более 800 человек и получил в Китае новое название

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Напомним, что случаи заражения фиксировались по всему миру, в том числе и в России — практически всегда заболевшими оказывались граждане Китая. Меры против эпидемии принимают и в России. Иногда — чрезмерные. Как рассказала «Фонтанке» одна из оказавшихся в карантине в Петербурге, людей с «чистыми» анализами держат в больнице «от греха подальше». Эвакуированные из Китая военными самолетами, без нормальных туалетов, еды и теплых вещей, в Тюмень россияне были посажены под двухнедельный карантин. А в Екатеринбурге россиян отпустили по домам, изолировав лишь китайцев во второй карантинный санаторий «Бодрость».

Также на карантине по миру находятся несколько круизных судов с тысячами пассажиров. Среди них — SuperStar Aquarius и Diamond Princess. Пассажиры сидят по каютам, а заболевших забирают на сушу.

И.о. директора НИИ гриппа профессор Дмитрий Лиознов рассказал «Доктору Питеру», что «завоз» коронавируса в Россию ожидается к середине февраля. А победившая коронавирус китаянка рассказала, как вылечилась в одиночку.