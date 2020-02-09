Коронавирус убил более 800 человек и получил в Китае новое название
Государственный комитет по здравоохранению Китая 9 февраля объявил, что от коронавируса 2019-nCoV скончались уже 811 человек. А общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч человек. При этом из больниц выписались лишь 2649 пациентов. Для удобства вирусу было решено дать новое название.
«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянного официального международного названия коронавирусу пока не выбрала.
Справка:
Напомним, что случаи заражения фиксировались по всему миру, в том числе и в России — практически всегда заболевшими оказывались граждане Китая. Меры против эпидемии принимают и в России. Иногда — чрезмерные. Как рассказала «Фонтанке» одна из оказавшихся в карантине в Петербурге, людей с «чистыми» анализами держат в больнице «от греха подальше». Эвакуированные из Китая военными самолетами, без нормальных туалетов, еды и теплых вещей, в Тюмень россияне были посажены под двухнедельный карантин. А в Екатеринбурге россиян отпустили по домам, изолировав лишь китайцев во второй карантинный санаторий «Бодрость».
Также на карантине по миру находятся несколько круизных судов с тысячами пассажиров. Среди них — SuperStar Aquarius и Diamond Princess. Пассажиры сидят по каютам, а заболевших забирают на сушу.
И.о. директора НИИ гриппа профессор Дмитрий Лиознов рассказал «Доктору Питеру», что «завоз» коронавируса в Россию ожидается к середине февраля. А победившая коронавирус китаянка рассказала, как вылечилась в одиночку.