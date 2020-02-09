«А ты подготовил сегодня домашку?» Туктамышева предстала в образе строгой учительницы и отчитала Губерниева

Петербургская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева предстала 9 февраля в своем Instagram в новом образе — строгой учительницы.

На подписи к фотографии она спрашивает: «А ты подготовил сегодня домашку?» Одним из первых двоечников оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который коротко написал «нет». И в ответ получил от Туктамышевой: «А надо бы!»

Большинству поклонников новый образ фигуристки понравился — они уверяют, что ради такой учительницы готовы стать отличниками.



