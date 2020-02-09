В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего 26 человек. Власти назвали его мотивы

В ночь с 8 на 9 февраля спецназу Таиланда удалось ликвидировать стрелка, который со вчерашнего дня терроризировал город Накхон Ратчасима (другое название – Корат). Как сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, по последним данным, всего в результате трагедии погибли 27 человек (включая самого стрелка), ранены 57 человек.

Премьер назвал мотивы военнослужащего — по мнению властей, речь идет о бытовом конфликте.

«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома. Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия», – подчеркнул чиновник.

Напомним, накануне младший офицер Джакрапант Томма застрелил своего командира и двух сослуживцев, угнал армейский внедорожник и со стрельбой проехался по городу Корат. Затем он ворвался в торговый центр. Оттуда его выбивал спецназ, однако он застрелил несколько правоохранителей и вырвался наружу через парковку. Завершить ликвидацию стрелка удалось только к утру 9 февраля.



