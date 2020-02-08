Пожар на Лиговском локализован. Из горящего здания вывезли машину и транспортные баллоны

На территории складского помещения в центре Петербурга горело помещение на площади в 40 квадратных метров. Спасали машину, люди целы.

Как сообщает региональное управление МЧС, к половине двенадцатого вечера 8 февраля пожар был локализован. Горело помещение, которое арендует ООО «Зенит», огонь занял 40 квадратных метров внутри и 10 на крыше. Погибших и пострадавших нет, из ангара вывезли машину и 10 транспортных баллонов.

По данным «Спарк», бенефициаром компании «Зенит», которая занимает помещения на Лиговском проспекте, дом 50, является Михаил Бобров. Он же — член совета директоров ЗАО «Балтийский берег», которое производит рыбную продукцию.

Как сообщалось ранее, пожар тушили по повышенному номеру сложности 1-Бис, пришлось эвакуировать соседний клуб «Ионотека».



